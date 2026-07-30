Le LS recrute un jeune défenseur de Manchester United

Le Lausanne-Sport a annoncé jeudi l'arrivée de Tyler Fredricson, en provenance de Manchester United. Le contrat du jeune défenseur central (21 ans) porte jusqu'en juin 2029.

Fredricson compte trois apparitions en Premier League sous le maillot des Red Devils, son club formateur, pour 166 minutes jouées en 2024/25 lors de deux titularisations. La saison dernière, marquée par deux blessures, a été plus compliquée pour lui; il n'a pu faire qu'une courte entrée en jeu dans le prestigieux championnat anglais.

'Aujourd’hui pleinement remis et arrivé en bonne condition physique à Lausanne, Tyler Fredricson a déjà participé à plusieurs séances d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. À seulement 21 ans, il rejoint le FC Lausanne‐Sport avec une expérience rare pour un joueur de son âge, acquise au sein de l’un des clubs les plus prestigieux au monde', se réjouit le club vaudois dans un communiqué.

/ATS