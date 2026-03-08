Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper

Le Lausanne-Sport s'est sans doute définitivement mis à l'abri en Super League en allant battre ...
Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper

Le LS se met à l'abri en battant Grasshopper

Photo: KEYSTONE/MANUEL GEISSER

Le Lausanne-Sport s'est sans doute définitivement mis à l'abri en Super League en allant battre GC dimanche (3-2). Le derby bernois est revenu au FC Thoune.

Après une victoire obtenue mercredi face au FC Zurich, le Lausanne-Sport a de nouveau connu le succès au Letzigrund en s'imposant 3-2 contre Grasshopper.

Mal rentrés dans leur match, les Vaudois ont subi l'ouverture du score de Dirk Abels après huit minutes seulement. Mais un coup de tête de Kevin Mouanga a remis le LS dans la rencontre (22e).

La troupe de Peter Zeidler a ensuite creusé l'écart en seconde période. Olivier Custodio a inscrit un superbe coup franc (50e), avant que Seydou Traore ne fasse le break (63e). Un but important, puisque GC est revenu à 3-2 (72e), sans réussir à égaliser.

Lausanne revient à six points des Young Boys, sixièmes, et prend 12 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, qui occupe la place de barragiste.

Le derby bernois pour Thoune

La série d'invincibilité du FC Thoune continue et se porte désormais à douze matches. Le leader s'est imposé 2-1 dans le derby bernois face aux Young Boys.

Les anciens Lausannois d'YB avaient pourtant bien lancé ce match. Après une belle percussion de Joël Monteiro, Alvyn Sanches n'a pas tremblé pour marquer le 1-0 (7e).

Les hommes de Mauro Lustrinelli sont toutefois revenus des vestiaires avec des intentions bien différentes, égalisant par Valmir Matoshi (50e). Nils Reichmuth a finalement offert la victoire (80e) à des Thounois qui n'avaient plus gagné au Wankdorf depuis août 2017.

/ATS
 

Actualités suivantes

Saint-Gall fait plier Bâle après un départ canon

Saint-Gall fait plier Bâle après un départ canon

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 16:03

Un 899e but pour Messi

Un 899e but pour Messi

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 06:35

Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 04:03

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:37

Articles les plus lus

La Suisse a fait le job à La Valette

La Suisse a fait le job à La Valette

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 21:13

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:37

Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 04:03

Un 899e but pour Messi

Un 899e but pour Messi

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 06:35

La Suisse a fait le job à La Valette

La Suisse a fait le job à La Valette

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 21:13

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:09

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Matteo Di Giusto et Lucerne terrassent le FC Lugano

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:37

Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Lausanne peut se mettre à l'abri chez Grasshopper

Football    Actualisé le 08.03.2026 - 04:03

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

La Suisse bat l'Allemagne et assure son maintien

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 16:15

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Un samedi contrasté pour les clubs romands

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 20:19

La Suisse a fait le job à La Valette

La Suisse a fait le job à La Valette

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 21:13

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Servette devant une tribune vide à domicile, le club réagit

Football    Actualisé le 07.03.2026 - 22:09