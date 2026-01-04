Le Maroc retrouvera le Cameroun en quarts

Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 qu'il organise. Il a difficilement battu la Tanzanie 1-0 grâce à une nouvelle réussite de Brahim Diaz à la 63e.

L'attaquant du Real Madrid marque cette CAN de son empreinte. Il a inscrit un but lors de chacun des quatre matches joués. Contre la Tanzanie, il a été servi par son capitaine Hakimi et trompé le gardien Masalanga dans un angle fermé au premier poteau. Auteur de plusieurs arrêts, le dernier rempart tanzanien a semblé coupable sur le but marocain.

Le Cameroun retrouvera le Maroc en quarts de finale après sa victoire 2-1 sur l'Afrique du Sud en huitièmes dimanche à Rabat. Arrivés la tanière sens dessus dessous au Maroc, les Lions Indomptables montent en puissance au fil du tournoi, à l'image de leur rencontre face aux Bafana Bafana où malmenés pendant une mi-temps, ils se sont finalement imposés avec autorité.

Le latéral Junior Tchamadeu, 22 ans, a ouvert le score contre le cours du jeu et Christian Kofane, 19 ans, a doublé la mise de la tête en tout début de seconde période.

/ATS