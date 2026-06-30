Le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Demi-finaliste en 2022, le Maroc peut toujours croire en son étoile.

Les Lions de l'Atlas se sont qualifiés pour les 8es de finale du Mondial 2026 en battant les Pays-Bas 3-2 aux tirs au but (1-1 ap) lundi à Monterrey.

Les Marocains ont cueilli un succès mérité, même s'ils ne sont pas parvenus à forcer la décision dans le jeu. Leur portier Yassine Bounou a réussi l'unique arrêt de la séance des tirs au but, en repoussant la cinquième et dernière tentative batave signée Crysencio Summerville.

Justin Kluivert et Quinten Timber avaient auparavant manqué la cible durant cette séance côté néerlandais, tout comme Neil Aynaoui et Achraf Hakimi côté marocain. Mais Ismael Saibari n'a pas tremblé: dernier tireur à s'élancer, le futur attaquant du Bayern Munich a pris Bart Verbruggen à contre-pied pour envoyer le Maroc en 8es de finale, où il affrontera le Canada samedi prochain.

/ATS