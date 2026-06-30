Le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Demi-finaliste en 2022, le Maroc peut toujours croire en son étoile. Les Lions de l'Atlas ...
Le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Le Maroc sort les Pays-Bas aux tirs au but

Photo: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa

Demi-finaliste en 2022, le Maroc peut toujours croire en son étoile.

Les Lions de l'Atlas se sont qualifiés pour les 8es de finale du Mondial 2026 en battant les Pays-Bas 3-2 aux tirs au but (1-1 ap) lundi à Monterrey.

Les Marocains ont cueilli un succès mérité, même s'ils ne sont pas parvenus à forcer la décision dans le jeu. Leur portier Yassine Bounou a réussi l'unique arrêt de la séance des tirs au but, en repoussant la cinquième et dernière tentative batave signée Crysencio Summerville.

Justin Kluivert et Quinten Timber avaient auparavant manqué la cible durant cette séance côté néerlandais, tout comme Neil Aynaoui et Achraf Hakimi côté marocain. Mais Ismael Saibari n'a pas tremblé: dernier tireur à s'élancer, le futur attaquant du Bayern Munich a pris Bart Verbruggen à contre-pied pour envoyer le Maroc en 8es de finale, où il affrontera le Canada samedi prochain.

/ATS
 

Actualités suivantes

« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 05:11

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:07

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:08

L'Allemagne éliminée

L'Allemagne éliminée

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 03:56

Articles les plus lus

Mondial 2026: Le Brésil se sort du piège japonais

Mondial 2026: Le Brésil se sort du piège japonais

Football    Actualisé le 29.06.2026 - 21:23

L'Allemagne éliminée

L'Allemagne éliminée

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 03:56

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

La France face au piège suédois, le Mexique veut continuer de rêver

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:07

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:08

Noah Okafor l'assure, il n'est pas une « bombe à retardement »

Noah Okafor l'assure, il n'est pas une « bombe à retardement »

Football    Actualisé le 29.06.2026 - 08:56

Mondial 2026: Le Brésil se sort du piège japonais

Mondial 2026: Le Brésil se sort du piège japonais

Football    Actualisé le 29.06.2026 - 21:23

L'Allemagne éliminée

L'Allemagne éliminée

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 03:56

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

« Vlado » sur la route de l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 30.06.2026 - 04:08

L'irrésistible ascension de Johan Manzambi en huit dates

L'irrésistible ascension de Johan Manzambi en huit dates

Football    Actualisé le 29.06.2026 - 05:07

Mondial 2026: Choc attendu entre les Pays-Bas et le Maroc

Mondial 2026: Choc attendu entre les Pays-Bas et le Maroc

Football    Actualisé le 29.06.2026 - 05:07

Noah Okafor l'assure, il n'est pas une « bombe à retardement »

Noah Okafor l'assure, il n'est pas une « bombe à retardement »

Football    Actualisé le 29.06.2026 - 08:56

Mondial 2026: Le Brésil se sort du piège japonais

Mondial 2026: Le Brésil se sort du piège japonais

Football    Actualisé le 29.06.2026 - 21:23