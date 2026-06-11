Le Mexique commence bien

Pour le premier match de la Coupe du monde 2026, le Mexique a dominé l'Afrique du Sud 2-0 à ...
Le Mexique commence bien

Le Mexique commence bien

Photo: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko

Pour le premier match de la Coupe du monde 2026, le Mexique a dominé l'Afrique du Sud 2-0 à Mexico. Dans le stade Azteca, 'El Tri' n'a jamais tremblé dans un match qui s'est terminé à 10 contre 9.

Du spectacle, des buts, un peu de drame et un succès mexicain pour mettre en joie l'un des hôtes de la compétition. Le premier but de cette Coupe du monde tomba à la 9e par l'intermédiaire de Julian Quiñones. Les Mexicains ont parfaitement profité d'une grosse erreur sud-africaine à la relance. Le gardien Williams relança vers Sithole qui se fit subtiliser le ballon par Lira qui transmit à Quiñones. L'attaquant d'Al Qadsiah ajusta le portier d'un tir du droit entre les jambes. Dans un stade Azteca chauffé à blanc, le début ne pouvait pas mieux se passer.

L'Afrique du Sud, brouillonne dans la relance, fut longtemps incapable de s'approcher du but de Rangel et subit le pressing mexicain. Les hommes d'Hugo Broos ont retrouvé un peu de liant aux alentours de la 30e, mais le Mexique se montra plus dangereux. Quiñones toucha même le poteau à la 42e.

Les Bafana Bafana ont choisi la difficulté en terminant la rencontre à dix à la suite de l'expulsion de Sithole pour un vilain tacle dès la 49e. Il a toutefois fallu attendre la 67e pour voir Raul Jimenez surgir de la tête après un centre parfait d'Alvarado.

Avec une avance de deux buts et en supériorité numérique, 'El Tri' s'est naturellement royaumé. Appollis a bien tenté une frappe de loin à la 80e, mais le portier mexicain n'a pas été trop inquiété. Et encore moins dès la 84e lorsque la VAR a indiqué à l'arbitre une possible situation de carton rouge et que l'homme en noir Wilton Sampaio a expulsé Themba Zwane après visionnage des images. Petit bémol pour les joueurs d'Amérique centrale, l'expulsion de Cesar Montes à la 92e pour une faute assez bête.

/ATS
 

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