Le Mondial 2026 sera le dernier pour Neymar

Neymar a annoncé que le Mondial 2026 serait son dernier avec la sélection brésilienne. Quintuple lauréate de la compétition, la Seleçao est toutefois à la peine lors des qualifications.

'Je sais que c'est mon dernier Mondial, ma dernière chance. Je vais faire tout ce qui est possible' pour gagner le tournoi, a expliqué le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, âgé de 32 ans, dans un entretien diffusé mardi sur CNN.

Le joueur d'Al-Hilal en Arabie saoudite) aura 34 ans lors de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L'ancien Parisien s'était gravement blessé (ligament croisé du genou gauche et ménisque) lors d'un match des qualifications sud-américaines contre l'Uruguay le 17 octobre 2023 et n'a pas encore fait son retour en équipe nationale. Il a rejoué avec son club en octobre et a depuis disputé deux matches, les deux en débutant sur le banc.

A six journées de la fin des qualifications, le Brésil pointe à la 5e place avec 18 points, à sept longueurs du leader, l'Argentine. Seuls les six premiers seront qualifiés directement pour le Mondial 2026.

/ATS