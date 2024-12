Le Mondial 2030 dans six pays, 2034 à l'Arabie saoudite

La FIFA a officiellement attribué l'organisation des Coupes du monde 2030 et 2034 mercredi lors d'un congrès extraordinaire virtuel. Six pays accueilleront l'édition 2030, 2034 à l'Arabie saoudite.

Les 211 fédérations membres ont entériné cette double désignation par un vote unique. L'absence de concurrence, après une série de renoncements pour 2030 et une procédure express pour 2034, a balayé tout suspense.

Le 'Mondial du centenaire' unira six pays: Maroc, Espagne, Portugal, Uruguay, Argentine et Paraguay. Les trois pays sud-américains accueilleront seulement trois rencontres inaugurales afin de fêter les cent ans de la première Coupe du monde (1930 en Uruguay).

L'Arabie saoudite seule candidate

Invoquant le principe de rotation continentale, la FIFA avait limité aux confédérations asiatique et océanique son appel à candidatures pour l'édition 2034, menée tambour battant en un petit mois à l'automne 2023.

Et l'Arabie Saoudite, superpuissance en gestation du sport mondial - de la F1 aux futurs JO de l'e-sport, en passant par les Jeux asiatiques d'hiver 2029 - s'est retrouvée seule candidate après le renoncement de l'Australie et de l'Indonésie, et la mise en sommeil des ambitions footballistiques de la Chine.

