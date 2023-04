Le Napoli tombe de haut

La saison 2022/2023 ne sera pas celle de tous les bonheurs pour le Napoli. Le futur Champion d'Italie a été éjecté de la scène européenne par un Milan AC redoutable de réalisme.

Battus 1-0 à San Siro mercredi dernier, les Napolitains ont partagé l'enjeu 1-1 devant leurs tifosi. Jusqu'à la 93e minute qui a vu Victor Osimhen arracher l'égalisation, ils ont, une fois de plus, séché devant la défense milanaise dirigée de main de maître par le gardien Mike Maignan, qui a détourné un penalty de Khvicha Kvaratskhelia à la 82e minute, et qui peut s'appuyer avec l'Anglais Fikayo Tomori et du Danois Simon Kjaer sur deux centraux qui ne laissent pratiquement rien passer.

L'issue de ce quart de finale aurait pu être différente si Khvicha Kvaratskhelia avait évolué dans le registre qui est le sien en championnat. L'artiste géorgien n'a pas su finir des actions qu'il avait parfois initiées de manière magistrale. Comme à Milan, son dernier geste ne fut jamais le bon. On ne parle même pas de ce penalty de la 82e qui aurait pu offrir dix dernières minutes de folie. Et qui au final coûte peut-être la qualification au Napoli.

Malgré la domination adverse - 16 corners à 1... -, Milan n'a rien volé. Les Milanais ont pris une option décisive avec l'ouverture du score d'Olivier Giroud à la 43e. Le Français a été à la réception d'un centre parfait de Rafael Leao, adressé après une percée extraordinaire de plus de 60 m. La vitesse du Portugais est phénoménale. Quant à Olivier Giroud, son but, sans doute pas le plus 'compliqué' de sa carrière, a fait oublier son penalty, le premier de la soirée, de la 22e arrêté par Alex Meret.

La maîtrise totale du Real Madrid

Milan attend donc l'Inter pour une demi-finale 100% lombarde. Quant au Real Madrid, le tenant du titre, il a également validé son ticket pour retrouver sans doute Manchester City. A Londres, le Real a battu Chelsea 2-0 six jours après s'être imposé sur le même score dans son antre de Bernabeu. Même si Thibaut Courtois a dû s'employer en première période, la qualification de la formation de Carlo Ancelotti n'a jamais été vraiment remise en question. Elle était actée avec l'ouverture du score de Rodrygo à la 58e. Le Brésilien signait ensuite le doublé à la 80e.

Pour Cheslea, il n'y a donc pas eu de miracle. Avec cette nouvelle élimination face au Real Madrid, une année après un premier quart de finale bien plus disputé, les Londoniens tirent un trait sur leur saison la plus triste de la décennie.

/ATS