Le PSG à une marche de conquérir le globe

Le Paris Saint-Germain champion d'Europe peut finir sa saison historique par le trophée du Mondial des clubs synonyme de quintuplé.

Les Français seront favoris contre Chelsea, dimanche (21h00) en finale au stade Metlife, près de New York.

Les joueurs l'avaient dit, ils l'ont fait: atteindre la finale pour se donner une chance de marquer un peu plus l'histoire dans une saison déjà exceptionnelle. Ce cinquième titre, après la Ligue des champions, le championnat, la Coupe de France et le Trophée des champions, graverait un peu plus l'équipe entraînée par Luis Enrique dans les mémoires.

Même si la compétition ne réunit pas toutes les meilleures équipes et n'a pas toujours fait le plein dans les stades et sur les écrans européens, remporter le premier Mondial des clubs de l'histoire n'aurait rien d'anecdotique. 'On est conscients de l'importance de ce match, c'est une opportunité en or d'être en finale, ça ne se passe que tous les quatre ans', a rappelé le capitaine Marquinhos.

'Ce serait majestueux que de pouvoir gagner la Coupe du monde des clubs', a souri Désiré Doué. 'Cela serait notre cinquième trophée, c'est aussi l'occasion pour nous de marquer l'histoire. Donc on va tout faire pour remporter cette finale', a promis l'éblouissant attaquant français de 20 ans.

Un nouveau Chelsea

Du 4-0 infligé à l'Atlético au premier match à l'humiliation sur le même score du Real Madrid en demi-finale, en passant par la résilience à 9 contre 11 face au Bayern Munich en quarts (2-0), le PSG a impressionné. L'équipe a évolué dans la foulée de sa finale de Ligue des champions étincelante contre l'Inter Milan (5-0) le 31 mai.

En comparaison, Chelsea ne paraît pas être un test ultime insurmontable. Personne ne voyait en finale les Londoniens, qui ont bénéficié d'un tableau ouvert avec les faillites de Manchester City et de l'Inter Milan. Néanmoins, après un premier tour soldé par deux victoires et une défaite, les hommes d'Enzo Maresca ont été solides pour tenir leur rang face à Benfica (4-1), Palmeiras (2-1) et Fluminense (2-0).

Le coach italien a expliqué qu'un nouveau Chelsea avait émergé ces derniers mois: 'Notre équipe mérite toute la confiance des supporters, car cette saison, nous avons terminé parmi les quatre premiers de la Premier League, remporté la Conférence League et sommes en finale de la Coupe du monde. Il y a un an, personne ne parlait de Chelsea concernant le football, on ne parlait que de la taille de l'effectif et de l'argent dépensé. Maintenant, plus personne ne parle de tout ça, on ne parle que du jeu, de la manière dont nous gagnons, c'est ma plus grande réussite'.

