Le PSG chute face à Botafogo

Le PSG est redescendu de son nuage. Le champion d'Europe s'est incliné 1-0 face à Botafogo, tenant de la Copa Libertadores, vendredi à Pasadena au premier tour du Mondial des clubs.

L'unique but de la partie a été inscrit par Igor Jesus (36e). Le PSG, qui avait remporté son premier match contre l'Atlético Madrid (4-0), tentera d'obtenir sa qualification pour les 8e de finale lundi contre les Seattle Sounders et leur gardien suisse Stefan Frei.

Le mélange de décontraction et de sérieux des Parisiens depuis leur arrivée à Los Angeles avait produit un excellent résultat contre l'Atlético dimanche. Mais beaucoup moins jeudi, contre le club de John Textor, aussi propriétaire de Lyon, qui a dû savourer cette rare victoire contre son homologue Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG a étalé sa supériorité technique pendant la majorité du match, mais s'est aussi parfois embourbé dans la bataille physique que souhaitait Botafogo. Et c'est d'ailleurs à l'issue d'une série de duels perdus dans le rond central que le PSG a été transpercé.

Jefferson Savarino a subitement lancé en profondeur Igor Jesus, lequel a profité sur son tir d'une déviation de Willian Pacho pour tromper Gianluigi Donnarumma (36). L'une des deux ou trois seules situations dangereuses de Botafogo sur tout le match.

De quoi agacer un peu plus les Parisiens, déjà frustrés de ne pas voir leurs dribbles et leurs passes récompensés par un but. La meilleure occasion parisienne est en fait survenue dès la 2e minute par le tir vers la lucarne opposée de 'Kvara', magnifiquement détourné par John Victor.

Une première depuis le 3 mai

Cette défaite est la première du PSG depuis le 3 mai contre Strasbourg (2-1), avec une équipe alors encore plus remaniée. Elle vient quelque peu doucher l'enthousiasme immaculé qui entoure le club depuis son arrivée à 'L.A.' Le dernier match de groupe à Seattle s'annonce un peu plus tendu, fût-il contre les Sounders, battus lors des deux premières journées.

/ATS