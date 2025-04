Le PSG gagne 1-0 sur la pelouse d'Arsenal

Le PSG a pris une option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions.

Les Parisiens se sont imposés 1-0 mardi sur la pelouse d'Arsenal en demi-finaler aller. Le match retour aura lieu le mercredi 7 mai au Parc des Princes.

Une réussite d'Ousmane Dembélé dès la 4e minute a suffi au bonheur du Paris St-Germain en terre londonienne. Gêné par le pressing tout-terrain des Parisiens durant la première demi-heure, Arsenal a su se reprendre, dominant même largement les débats par la suite.

Mais les hommes de Mikel Arteta se sont heurtés à un mur. Gianluigi Donnarumma s'est montré décisif dans la cage du PSG, comme souvent dans cette campagne européenne. Il a multiplié les arrêts de grande classe pour finir par dégoûter les Gunners.

Les Parisiens auraient même pu saler l'addition dans les dix dernières minutes. Mais Bradley Barcola a trio croisé son tir (84e), alors que Gonçalo Ramos a vu sa frappe puissante heurter la transversale du but londonien. L'espoir demeure donc pour Arsenal.

Un départ de rêve

Le PSG de Luis Enrique a raflé la mise grâce à un début de match parfait. Après à peine plus de trois minutes de jeu, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé unissaient ainsi leurs efforts pour l'ouverture du score, le Français reprenant parfaitement un centre du Géorgien pour tromper David Raya d'une reprise du pied gauche.

Les Parisiens ne sont d'ailleurs pas passés loin du 2-0, David Raya réussissant un arrêt déterminant sur un tir précis de Désiré Doué à la 31e. Mais c'est surtout Gianluigi Donnarumma qui s'est ensuite illustré, les Gunners se faisant de plus en plus pressants après leur début de match hésitant.

L'Italien a eu la main ferme à la 45e sur un plat du pied de Gabriel Martinelli. Il n'a pas tenu longtemps le choc en deuxième mi-temps, mais le but de Mikel Merino (47e) a été annulé par la VAR pour un hors-jeu. Et il a une nouvelle fois sorti le grand jeu à la 56e sur un tir de Leandro Trossard qui avait également le poids d'un but.

Vers une 2e finale

Stoppé en demi-finale par Dortmund l'an dernier, le PSG est donc idéalement placé pour atteindre sa deuxième finale de C1 après celle perdue en 2020 face au Bayern Munich. Mais Arsenal possède suffisamment d'arguments offensifs pour renverser la vapeur. A condition de parvenir enfin à tromper l'impérial Donnarumma.

/ATS