Le Real Madrid dément tout contact avec Olise

Le Real Madrid a démenti samedi toute prise de contact avec Michael Olise. Ceci alors que les ...
Le Real Madrid dément tout contact avec Olise

Le Real Madrid dément tout contact avec Olise

Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Le Real Madrid a démenti samedi toute prise de contact avec Michael Olise. Ceci alors que les rumeurs de transfert envoyant le Français du Bayern Munich chez les 'Merengues' enflent.

L'ailier de 24 ans a été annoncé sur les tablettes du Real Madrid par plusieurs médias espagnols, qui ont rapporté que les 'Merengues' envisageaient une offre de plus de 200 millions d'euros pour s'attacher les services d'Olise.

'Le Real Madrid tient à préciser qu'il n'a eu aucun contact direct ou indirect avec le footballeur susmentionné (Michael Olise), ses représentants ou son entourage', a écrit le club madrilène dans un communiqué, démentant les 'informations publiées dans divers médias'.

Le Real Madrid a précisé entretenir d''excellentes relations institutionnelles' avec le Bayern.

/ATS
 

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