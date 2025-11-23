Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real Madrid a concédé le nul 2-2 à Elche lors de la 13e journée de la Liga. Les Madrilènes ...
Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real à nouveau contraint au nul

Photo: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz

Le Real Madrid a concédé le nul 2-2 à Elche lors de la 13e journée de la Liga. Les Madrilènes n'ont plus qu'un point d'avance sur le Barça.

Menés par deux fois au score, les joueurs de Xabi Alonso sont revenus à chaque fois. C'est Huijsen qui a égalisé la première fois et Bellingham la seconde, trois minutes après le 2-1 de Rodriguez. Les Merengue ont même fini la partie avec un homme de plus, puisque Chust s'est fait expulser à la 96e pour un deuxième carton jaune.

Après le 0-0 contre Vallecano, le nouveau résultat moyen fait les affaires des adversaires du Real. A commencer par Barcelone qui revient à une longueur grâce à sa victoire 4-0 sur l'Athletic Bilbao samedi.

/ATS
 

Actualités suivantes

Milan bat l'Inter

Milan bat l'Inter

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 22:55

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:49

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:45

Super League: Sion gâche une avance de deux buts

Super League: Sion gâche une avance de deux buts

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 16:07

Articles les plus lus

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 04:03

Super League: Sion gâche une avance de deux buts

Super League: Sion gâche une avance de deux buts

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 16:07

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:45

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Premier League: Arsenal croque son rival Tottenham

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:49

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 22:35

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 04:03

Super League: Sion gâche une avance de deux buts

Super League: Sion gâche une avance de deux buts

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 16:07

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Super League: Lausanne finit par s'incliner à Saint-Gall

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 19:45

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Super League: Servette ramène un point de Lucerne

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 20:01

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Rennes - Monaco: Embolo buteur, Zakaria expulsé, Pogba de retour

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 21:07

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Super League: Lugano fait chuter le leader Thoune à 10 contre 11

Football    Actualisé le 22.11.2025 - 22:35

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Super League: Lausanne à Saint-Gall, Sion reçoit le FCZ

Football    Actualisé le 23.11.2025 - 04:03