Le Real à nouveau contraint au nul

Le Real Madrid a concédé le nul 2-2 à Elche lors de la 13e journée de la Liga. Les Madrilènes n'ont plus qu'un point d'avance sur le Barça.

Menés par deux fois au score, les joueurs de Xabi Alonso sont revenus à chaque fois. C'est Huijsen qui a égalisé la première fois et Bellingham la seconde, trois minutes après le 2-1 de Rodriguez. Les Merengue ont même fini la partie avec un homme de plus, puisque Chust s'est fait expulser à la 96e pour un deuxième carton jaune.

Après le 0-0 contre Vallecano, le nouveau résultat moyen fait les affaires des adversaires du Real. A commencer par Barcelone qui revient à une longueur grâce à sa victoire 4-0 sur l'Athletic Bilbao samedi.

/ATS