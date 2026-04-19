Le SLO condamne les incidents survenus après sa demi-finale

Le Stade Lausanne-Ouchy a réagi à la suite des incidents survenus après sa demi-finale de Coupe ...
Le SLO condamne les incidents survenus après sa demi-finale

Le SLO condamne les incidents survenus après sa demi-finale

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Stade Lausanne-Ouchy a réagi à la suite des incidents survenus après sa demi-finale de Coupe de Suisse. Dans un communiqué, le club vaudois dénonce le comportement de certains supporters de GC.

'Alors que cette rencontre devait être une fête du football, réunissant familles, enfants et passionnés, des comportements graves et inacceptables ont été constatés de la part de certains groupes de supporters du Grasshopper Club Zürich', déplore le SLO.

Les Stadistes confirment notamment 'la mise en danger de spectateurs, des tentatives d'intrusion, des dégradations matérielles importantes, des bâches incendiées, des sièges brûlés et détruits, ainsi que des vols, notamment des caisses de buvettes.

Le Stade Lausanne-Ouchy condamne ces 'agissements totalement inacceptables' et affirme que le club 'collaborera pleinement avec les autorités compétentes afin que toute la lumière soit faite sur ces incidents, que les auteurs soient identifiés et que les responsabilités soient établies.'

/ATS
 

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