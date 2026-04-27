Le SLO offre l'entrée à ses fans de moins de 16 ans

Stade Lausanne-Ouchy mise sur une stratégie originale pour remplir le Wankdorf en finale de la Coupe de Suisse face à St-Gall.

Le SLO a annoncé lundi qu'il allait offrir un ticket d'entrée à chaque supporter vaudois âgé de six à seize ans.

La formation de Challenge League a droit, comme son adversaire du 24 mai, à un contingent de 12'500 places pour cette finale. Le soutien de l'un de ses partenaires financiers lui permet d'offrir ce cadeau inattendu à ses plus jeunes supporters. La valeur nominative des tickets réservés aux moins de 16 ans est de 40 francs.

Stade Lausanne-Ouchy a l'habitude d'évoluer devant à peine 700 spectateurs en moyenne à domicile à la Pontaise. Les Stadistes rappellent dans leur communiqué que le transport entre le domicile et le stade du Wankdorf est gratuit pour tout détenteur de billet le jour de la finale de Coupe.

/ATS