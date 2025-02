Le Servette FC retrouve la première place

A défaut de toucher au sublime, le Servette FC poursuit sa marche en avant. Victorieux 3-1 du FC Winterthour, les Grenat ont cueilli un troisième succès de rang pour se hisser à la première place.

Ils la partagent toutefois avec le FC Lugano, battu 1-0 à Berne par les Young Boys, le FC Bâle et le FC Lucerne. Mené au score après un penalty de Luca Zuffi à la 63e, le Servette FC, a renversé la table au stade de Genève grâce à ses deux jokers, le Sénégalais Aloune Ndoye (69e) et l’international M19 portugais Keyan Varela (89e). Ndoye devait ensuite provoquer et transformer le penalty du 3-1. Venu de Lettonie, l’attaquant de 23 ans sera-t-il le facteur X des Grenat dans la lutte pour le titre ?

Comme la semaine dernière à Zurich face aux Grasshoppers, les Grenat ont été bien loin de convaincre dans la jouerie. Mais leur force de caractère, personnifiée par Steve Rouiller auteur cette fois de deux interventions défensives décisives, leur permet de tracer leur route. La prochaine étape les conduira à Lausanne samedi où Thomas Häberli espère retrouver Dereck Kutesa, qui était malade et Alexis Antunes, ménagé par prudence. Face à Winterthour, leur absence a longtemps pesé. Avant le coaching gagnant de Thomas Häberli.

L'éclair de Hadjam

Au Wankdorf, les Young Boys ont battu avec une certaine réussite le FC Lugano grâce à un éclair de Jaouen Hadjam à la 84e. L’Algérien, ce latéral qui attaque beaucoup mieux qu’il ne défend, a offert à ses couleurs une victoire sans prix. Elle permet, en effet, aux Young Boys de basculer pour la première fois de la saison du bon côté de la barre. Et de revenir à 5 points de la première place.

/ATS