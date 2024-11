Le Servette FC tenu en échec

Six jours après sa performance désolante à Lausanne, le Servette FC n’a pas retrouvé le chemin de la victoire en Super League. Les Grenat ont été tenus en échec (1-1) par le FC Zurich samedi à Genève.

Suivi par 11'348 spectateurs, ce choc au sommet de la 14e journée n’a pas vraiment tenu toutes ses promesses. Entre un Servette FC dominateur mais qui a traversé plusieurs moments faibles et un FC Zurich bien trop minimaliste, il était difficile de demander la lune.

Ce résultat ne lèse pas vraiment le SFC. Les Grenat ont eu le bonheur de revenir à la hauteur du FCZ juste avant la pause grâce à une réussite de Timothé Cognat, presque tombée de nulle part. Ils avaient concédé l’ouverture du score à la 39e minute, la faute à une frappe enroulée de Bledian Krasniqi sur laquelle Jérémy Frick a peut-être accusé un temps de retard.une frappe enroulée de Bledian Krasniqi sur laquelle Jérémy Frick a peut-être accusé un temps de retard.

Un raid de 80 m

Appelé à nouveau en équipe de Suisse, Dereck Kutesa aurait pu être le grand homme du match, celui qui aurait donné la victoire et la première place provisoire au classement au Servette FC. Le no 17 a tout d’abord signé un raid de près de 80 m à la 1ère minute pour être à deux doigts d’inscrire le but de l’année. Il devait ensuite bénéficier de trois autres chances en or. Même si Yannick Brecher a sorti deux grands arrêts pour lui barrer la route, Dereck Kutesa n’a pas témoigné de toute l’efficience voulue dans le dernier geste.

Avec ce point, le FC Zurich occupe seul la tête du classement avant le déplacement dimanche de Lugano à Berne. A Genève, le FCZ a confirmé que sa grande force était bien un potentiel sur le plan physique rarement atteint en Suisse. Il y a vraiment beaucoup de muscles et de centimètres dans la formation de Ricardo Moniz. Il lui reste à jouer un chouia de plus au football.

/ATS