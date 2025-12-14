Le « Tyne-Wear Derby » pour Granit Xhaka

La saison de Granit Xhaka à Sunderland est toujours aussi belle. Le capitaine et ses coéquipiers ont enlevé le 'Tyne-Wear Derby' à la faveur de leur succès 1-0 devant Newcastle.

Devant son public, le néo-promu a forcé la décision grâce à un autogoal improbable de Nick Woltemade juste après la pause. L’attaquant allemand a dévié de la tête dans ses propres filets un centre tendu de Nordi Mukiele.

Dans un match plutôt 'sauvage' avec neuf avertissements au total, Granit Xhaka a livré la marchandise dans son rôle de régisseur. Sur le banc au coup d’envoi, Fabian Schär a, pour sa part, relayé Dan Burn à la 42e au sein de la défense de Newcastle qui ne sera pas cette saison la première équipe à battre Sunderland au Stadium of Light.

/ATS