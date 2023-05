Le capitaine Lustenberger prolonge aux Young Boys

Fabian Lustenberger a prolongé son contrat avec les Young Boys, champion de Suisse, jusqu'à l'été 2024. Le défenseur de 35 ans était arrivé dans la capitale en été 2019 en provenance d'Hertha Berlin.

Lustenberger a fêté trois titres de champion de Suisse et une victoire en Coupe de Suisse. Il a disputé 126 matches officiels avec les 'jaune et noir'.

Le gardien Dario Marzino, formé aux Young Boys, et qui a joué à Winterthour et à Schaffhouse, et qui est de retour dans la capitale depuis l'été dernier, a également prolongé son contrat jusqu'en juin 2024. Il n'a pour l'instant joué qu'une fois pour l'équipe-fanion.

/ATS