Le choc au sommet pour Saint-Gall

Troisième défaite en quatre matches ! Les temps sont durs pour le FC Thoune battu 2-0 dans le brouillard de la Stockhorn Arena par son dauphin Saint-Gall.

Concédée sur une réussite à l’extrême limite du hors-jeu de l’ex-Lausannois Aliou Baldé (22e) et sur un penalty de Carlo Boukhalfa (77e), cette défaite ne remet toutefois pas en question la première place du néo-promu. Thoune possède 3 points sur son adversaire du soir avant de se déplacer mardi à Winterthour et de recevoir le FC Zurich samedi prochain.

Ce match aurait toutefois épousé un autre scénario sans l’arrêt magnifique de Lawrence Ati Zigi sur une tête de Dominik Franke à la 9e minute. Les Thounois avaient, en effet, tenu à emballer très tôt le match. Leur 'malchance' fut de tomber avec Zigi sur un gardien aussi inspiré qu’Anthony Racioppi à Tourbillon quelques heures plus tôt. Le duel à distance que se livreront les deux hommes mardi à Saint-Gall promet.

