Le contrat du sélectionneur prolongé jusqu'en 2026

Le sélectionneur du Japon Hajime Moriyasu a prolongé son contrat jusqu'au Mondial 2026, a annoncé mercredi la Fédération japonaise (JFA).

Son équipe a battu l'Allemagne et l'Espagne en phase de poules du Mondial 2022, avant d'être éliminée en 8e de finale.

Agé de 54 ans, Hajime Moriyasu devient ainsi le premier sélectionneur du Japon à conserver son poste après une Coupe du monde. Ancien joueur international japonais (1992-1996), il avait pris ses fonctions après le Mondial 2018 en Russie, où il avait officié en tant que coach adjoint.

'C'est vraiment le travail qui me comble le plus (...). C'est un travail qui me donne la chance de concourir sur la scène internationale en étant fier d'être Japonais. C'est pourquoi j'ai décidé d'accepter l'offre' de la JFA, a expliqué le sélectionneur lors d'une conférence de presse à Tokyo.

Au Qatar, les 'Samouraï Blue' ne sont pas parvenus à atteindre leur objectif des quarts de finale, ce qui aurait été inédit pour eux, échouant aux tirs au but contre la Croatie. Mais les Nippons ont fait des miracles au premier tour en renversant deux références du football mondial, l'Allemagne puis l'Espagne.

/ATS