Le coup de génie de Naomi Luyet

Naomi Luyet a choisi le bon moment pour inscrire son premier but en sélection. La Valaisanne de 18 ans a donné la victoire 2-1 à la Suisse face à la France à Genève devant 10'800 spectateurs.

A la 54e minute, la joueuse des Young Boys a armé une frappe enroulée du droit à l’orée de la surface. Elle n’a laissé aucune chance à la gardienne Constance Picaud pour offrir à la Suisse une victoire qui fera non seulement date, mais qui doit lui insuffler un tout nouvel élan avant 'son' Euro de juillet prochain.

Quatre jours après le 1-1 contre l’Australie, cette victoire démontre bien que la Suisse, sous la férule de Pia Sundhage, n’a plus rien à voir avec celle de 2023 qui était le plus souvent incapable de porter le danger dans les trente derniers mètres. Oui, cette équipe de Suisse a les moyens de tenir les premiers rôles à l’Euro.

Une victoire espérée depuis 22 ans

Cette première victoire contre la France depuis... vingt-deux ans s’est dessinée avec l’ouverture du score de Ramona Bachmann à la 25e minute. Celle qui honorait sa... 150e sélection a transformé imparablement un penalty dicté pour une main de Kelly Gago. Cette même Kelly Gago devait toutefois égaliser à la 34e sur une action qui a vu la défense suisse prise de vitesse sur son flanc droit. Heureusement, elle ne devait plus commettre de telles erreurs pour tenir le résultat en fin de match.

On demandera aux Suissesses, à Naomi Luyer et à sa 'jumelle' des Young Boys Iman Beney en particulier, d’évoluer dans le même registre le mois prochain. La Suisse recevra l’Allemagne le 29 novembre à Zurich avant de défier l’Angleterre quatre jours plus tard à Sheffield. Deux affiches de prestige pour une équipe qui n’a plus peur de rien.

