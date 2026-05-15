Le couple Beckham intègre le club des milliardaires

La légende du football anglais David Beckham et son épouse Victoria, l'ex-Spice Girl devenue ...
Le couple Beckham intègre le club des milliardaires

Le couple Beckham intègre le club des milliardaires

Photo: KEYSTONE/AP/MARTA LAVANDIER

La légende du football anglais David Beckham et son épouse Victoria, l'ex-Spice Girl devenue créatrice de mode et femme d'affaires, ont vu leur fortune doubler l'an dernier.

Ils intègrent le club des milliardaires britanniques, selon un classement annuel publié vendredi par le Sunday Times.

La fortune du couple est estimée à 1,185 milliard de livres (1,24 milliard de CHF), 'grâce à des investissements judicieux dans le football, l'alimentation et les boissons, l'immobilier et la mode', détaille le célèbre journal britannique, soulignant que le footballeur devient le premier sportif britannique milliardaire.

Il s'agit d'un bond par rapport à un patrimoine évalué à 500 millions de livres un an plus tôt, qui s'explique notamment par les investissements ces dernières années de l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre dans l'Inter Miami, club américain où la star Lionel Messi a prolongé l'an dernier son contrat jusqu'en 2028.

De son côté, la marque de mode Victoria Beckham, lancée en 2008 et longtemps déficitaire, a vu l'an dernier son chiffre d'affaires dépasser les 100 millions de livres, selon le quotidien.

/ATS
 

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