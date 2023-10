Le grand 8 pour Leo Messi

Leo Messi a remporté à Paris son 8e Ballon d'Or. L'Argentin a ainsi été récompensé pour avoir mené l'Argentine à la victoire lors de la dernière Coupe du monde au Qatar fin 2022.

La Pulga, passée du PSG à l'Inter Miami cet été, a devancé Erling Haaland et son ancien coéquipier parisien Kylian Mbappé. Messi a brandi le trophée de meilleur joueur du monde en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et donc 2023. Il succède à Karim Benzema.

L'Argentin, élu meilleur joueur de la Coupe du monde pour la deuxième fois (après 2014), doit certainement son 8e trophée à son sacre au Moyen-Orient. Auteur de deux buts en finale, il a fini deuxième meilleur buteur de la compétition (7 buts), derrière Kylian Mbappé. Mais en club avec le PSG, l'Argentin s'est fait sortir en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern.

Malgré cet accident de parcours, Messi a donc battu le Norvégien Haaland, auteur pourtant d'une saison extraordinaire. L'un des principaux artisans du triplé avec Manchester City (Premier League, Ligue des champions et Coupe d'Angleterre) a empilé pas moins de 56 buts et 9 passes décisives, terminé meilleur buteur de la Ligue des champions (12 buts en 11 matches) et du championnat d'Angleterre (36 buts en 36 matches). Mais cela n'a pas suffi aux yeux du jury international réuni par France Football.

La cinquième gagnante du Ballon d'Or féminin s'appelle Aitana Bonmati. La milieu de terrain espagnole de 25 ans a presque tout gagné cette année en club avec Barcelone (Ligue des champions, Championnat) et le titre mondial avec l'Espagne.

Parmi les autres lauréats, le trophée Kopa a été décerné à l'Anglais Jude Bellingham, aujourd'hui joueur du Real après un transfert du Borussia Dortmund.

/ATS