Le grand espoir italien Palestra répond aux sirènes de Chelsea

Marco Palestra rejoint Chelsea en provenance de l'Atalanta Bergame, ont annoncé les deux clubs. Le défenseur international italien est présenté à 21 ans comme l'avenir de la Nazionale,

Palestra s'est engagé jusqu'en 2033 avec les Blues, a précisé le club londonien, 10e du dernier Championnat d'Angleterre qui sera désormais entraîné par Xabi Alonso. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le montant du transfert du latéral droit est estimé à 57 millions d'euros.

Formé à l'Atalanta Bergame, Palestra a passé la saison dernière en prêt à Cagliari où il a explosé (37 matches, un but), pour décrocher le titre de meilleur défenseur de Serie A et ses deux premières sélections en équipe d'Italie. L'Inter Milan, obligé de rajeunir sa défense, en avait fait sa priorité, mais Palestra n'a pas hésité lorsque Chelsea s'est manifesté.

/ATS