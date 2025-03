Le hold-up parfait de Liverpool

Le hold-up parfait : Liverpool l’a bien réussi au Parc des Princes face au Paris St. Germain dans un huitième de finale aller de la Ligue des Champions bien improbable.

Dominés comme jamais mais sauvés par leur gardien en état de grâce, les Reds se sont imposés 1-0 pour, bien sûr, prendre une option très sérieuse sur leur qualification. Ils ont marqué sur leur unique occasion de la soirée par Harvey Eliott à la 87e qui venait de remplacer un Mohamed Salah inexistant comme jamais sans doute.

Mais le grand homme du match fut Alisson. Le portier brésilien a peut-être livré le plus beau match de sa carrière. Il a dégoûté les attaquants parisiens, Kvicha Kvaratskhelia en premier lieu. Le Géorgien n’a cessé de tourmenter les défenseurs des Reds. Mais il n’a cessé aussi de se briser les dents devant Alisson infranchissable. Sans les exploits d’Alisson, le PSG aurait cueilli une victoire sans doute très large, qui aurait justement récompensé son emprise totale.

Xhaka et le Bayer dépasssés

A Munich, Granit Xhaka et le Bayer Leverkusen ont vécu une soirée bien noire. Battu 3-0 par le Bayern, le Bayer peut sans doute mettre une croix sur ses ambitions. Le capitaine de l’équipe de Suisse et ses coéquipiers ont cédé sur un doublé d’un Harry Kane peut-être plus fort que jamais et sur une faute de main impardonnable de leur gardien tchèque Matej Kovar sur le 2-0 de Jamal Musiala. L’expulsion de Nordi Mukiele a encore renforcé ce sentiment de gâchis. Du côté du Bayern, le seul point noir fut la sortie sur blessure de Manuel Neuer peu avant l’heure de jeu.

En à Lisbonne, Benfica, sans Zeki Amdouni malade, s’est incliné 1-0 devant le FC Barcelone malgré une supériorité numérique effective depuis la 22e minute. Les Catalans ont su faire le dos rond après l’expulsion de Pau Cubarsi pour sa faute sur Vangelis Pavlidis. Ils ont trouvé l’ouverture grâce à Rafinha à la 61e qui a su exploiter une erreur à la relance d’Antonio Silva.

/ATS