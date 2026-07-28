Le jour J pour Zidane, grand favori de l'après-Deschamps

L'annonce est attendue, mais le suspense pour le moins limité.

Le patron de la Fédération française (FFF) Philippe Diallo doit officialiser mardi le nom du nouveau sélectionneur des Bleus, Zinédine Zidane apparaissant comme le successeur évident de Didier Deschamps.

C'est un secret de polichinelle sur lequel Diallo devrait lever le voile mardi à 11h00 au siège de la FFF à Paris: à 54 ans, l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France va enfin en devenir le sélectionneur, après 14 années de mandat Deschamps.

Zidane n'a jamais fait mystère de son intérêt pour ce poste, son nom resurgissant régulièrement à chaque fois que la question d'un départ de son ancien coéquipier en Bleu se posait, notamment avant les Coupes du monde 2018 et 2022. Il lui aura fallu encore quelques années de patience, alors que Deschamps a mené les Bleus vers un dernier Mondial en Amérique du Nord, où Kylian Mbappé et les siens ont terminé à la 4e place.

'Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement douze, treize ou quatorze ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte', avait déclaré Zidane en mai 2025 en marge d'un événement organisé par son sponsor personnel, l'équipementier Adidas.

Diallo lui-même avait reconnu en mars dans les colonnes du Figaro déjà connaître l'identité du successeur de 'DD', sans citer Zidane, mais en dressant un portrait dans lequel on pouvait reconnaître l'enfant de la Castellane à Marseille, évoquant 'un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français'.

Des trophées au Real Madrid

Rentré dans la légende après son doublé en finale de la Coupe du monde 1998 contre le Brésil, Zidane ne s'est pas contenté de cette légitimité de joueur. Devenu entraîneur, Zidane n'a dirigé qu'une seule équipe, le Real Madrid, son club d'adoption. Mais cette unique expérience a été une large réussite lors de ses deux passages (2016-2018 et 2019-2021), avec en particulier un triplé mémorable en Ligue des champions (2016, 2017, 2018).

Sans poste depuis 2021 et son départ du Real, 'Zizou' est depuis en salle d'attente pour devenir le troisième champion du monde de 1998 à diriger les Bleus après ses anciens coéquipiers Laurent Blanc (2010-2012) et donc Deschamps (2012-2026). Mais malgré tout le crédit dont il dispose, la tâche s'annonce ardue pour prendre la suite de 'DD', dont le jeu a parfois été qualifié de frileux, mais qui a brillé dans les grandes compétitions avec un titre mondial (2018), une finale (2022) et une demi-finale (2026), en plus d'une finale d'Euro (2016).

Zidane, qui d'après le journal l'Equipe pourrait être accompagné dans son staff de deux anciens de 1998 avec Fabien Barthez et Bernard Diomède, étrennera ses nouveaux galons dès le mois de septembre en Ligue des nations. Le premier match des Bleus, qui restent sur une cuisante défaite face à l'Angleterre (6-4) lors du match pour la 3e place au Mondial 2026, se déroulera le 25 septembre en Turquie.

/ATS