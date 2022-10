Le leader cale

Après trois succès de rang, les Young Boys ont calé au Letzigrund. Le leader a été tenu en échec (0-0) par le FC Zurich dans le choc des extrêmes.

La position des Bernois demeure toutefois confortable dans la mesure où le Servette FC, son dauphin, reste désormais sur trois matches sans victoire. A la Praille, les Genevois ont partagé l'enjeu avec le FC Bâle sur ce même score de 0-0 dans une rencontre qui n'a pas tenu ses promesses. La faute aux Rhénans. Au point de se poser une question pertinente: comment une équipe si séduisante sur le papier peut-elle balbutier autant son football ?

Alex Frei tarde à trouver la bonne formule. Dimanche, ses joueurs ont, ainsi, attendu la 88e minute pour se créer leur première occasion par Dan Ndoye. Freiné par la limite de son contingent, le Servette FC n'a pas été en mesure de sauter sur l'occasion. De battre ce pâle FCB pour revenir à 3 points du leader. Comme les Bâlois, les Servettiens n'ont été dangereux qu'en fin de match, notamment sur une frappe de l'international M19 Alexandre Patricio qui a frôlé le poteau de Marwin Hitz.

Au Letzigrund, les Young Boys n'ont pas été plus flamboyants que les Genevois et les Bâlois. Face un FC Zurich attaché à bien défendre pour la première en Super League de son nouvel entraîneur Bo Henriksen, la formation de Raphaël Wicky a singulièrement manqué de mordant. On attendait plus d'elle devant une équipe qui n'a toujours gagné une seule rencontre de championnat cette saison...

