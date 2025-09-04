Le mercato agité des cadres de Murat Yakin

Une bonne partie des cadres de l'équipe de Suisse a changé d'air cet été. Manuel Akanji, Breel Embolo et Fabian Rieder ont même dû attendre les dernières heures du mercato pour connaître leur sort.

A ces trois hommes forts de Murat Yakin s'ajoutent Granit Xhaka (Sunderland), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Milan AC), Michel Aebischer (Pise) ou encore Vincent Sierro (Al-Shabab) et Isaac Schmidt (Werder Brême). Au total, une dizaine de joueurs ayant assumé plus ou moins récemment un statut de titulaire avec la Suisse ont changé d'employeur cet été. Les transferts d'Akanji, Rieder et Embolo, qui ont trouvé un point de chute à quelques heures du gong, sont plutôt prometteurs.

Akanji, la C1 à tout prix

Le patron de la défense helvétique, élément majeur du sacre de Manchester City en Ligue des champions en 2023, n'entrait plus dans les plans de son entraîneur Pep Guardiola. Dias, Stones, Aké, Khusanov, Gvardiol et Akanji: six hommes devaient se battre pour deux places au sein de la défense mancunienne.

'Guardiola m'a ouvertement dit que je ne serais pas convoqué pour certains matches, car cela ne servait à rien d'accumuler les défenseurs sur le banc', explique le Zurichois, deux jours après l'officialisation de son prêt à l'Inter Milan où il retrouvera son ancien coéquipier en équipe de Suisse, Yann Sommer.

A 30 ans - il les a fêtés cet été -, Manuel Akanji voulait à tout prix poursuivre sa carrière dans un grand club européen. 'Ce n'est pas facile de trouver un club du niveau de City, mais je pense que j'y suis parvenu avec l'Inter', se réjouit l'homme aux 71 sélections, qui avait déjà connu l'expérience d'un départ en toute fin de mercato en 2022, lorsqu'il avait quitté le Borussia Dortmund pour la Premier League.

Chez le finaliste de la dernière Ligue des champions, un de ses clubs de coeur - 'mon premier maillot était celui de Christian Vieri', glisse-t-il -, il devrait rapidement s'imposer dans la défense à trois de Cristian Chivu. L'ex-international roumain a succédé à Simone Inzaghi sur le banc nerazzurro.

L'opportunité d'Embolo

Comme son vice-capitaine, Breel Embolo n'a pas disputé la moindre minute depuis le début de la saison. L'AS Monaco voulait absolument vendre l'attaquant bâlois, dont le contrat arrivait à échéance en juin prochain.

Alors que certaines rumeurs l'envoyaient, lui aussi, en Italie, notamment du côté de l'AC Milan, Embolo a finalement fait le choix de rester dans le championnat de France. Il a signé une entente portant sur les quatre prochaines saisons avec le Stade Rennais.

Ce transfert peut être vu comme un pas en arrière pour l'avant-centre numéro 1 de Murat Yakin. Le club breton, toujours ambitieux, sort de deux saisons décevantes bouclées dans le ventre mou de la Ligue 1, alors que Monaco s'apprête à jouer la nouvelle mouture de la C1 pour la deuxième année consécutive.

Mais à Rennes, Embolo fera face à moins de concurrence. Il devrait avoir l'occasion d'enchaîner les matches à la pointe de l'attaque bretonne. Une belle opportunité d'empiler les buts et la confiance au cours d'une saison capitale pour l'équipe de Suisse, laquelle entame vendredi les qualifications pour la Coupe du monde 2026 face au Kosovo (20h45 à Bâle).

De la stabilité pour Rieder

L'adaptation au Stade Rennais risque certainement de mieux se passer pour Embolo, parfait bilingue et désormais habitué à la Ligue 1, que pour Fabian Rieder. Deux ans après son arrivée en Bretagne en provenance de Young Boys, le talentueux Bernois a définitivement mis fin à l'aventure.

Son prêt à Stuttgart la saison passée, après un premier exercice compliqué en France, l'a convaincu: c'est en Allemagne qu'il a le plus de chances de briller. 'La vie, les gens, la langue et le football en général me conviennent mieux là-bas', assure-t-il, 48 heures après l'officialisation de son transfert à Augsbourg.

'Je souhaitais retrouver de la stabilité', reprend le milieu offensif de 23 ans, qui a signé pour cinq ans avec le club bavarois. 'Augsbourg a vraiment montré de l'intérêt et c'était une excellente solution pour moi de rejoindre un tel club, bien établi en Bundesliga depuis 15 ans.'

Fabian Rieder a toujours été remuant avec le maillot helvétique, même lorsqu'il ne bénéficiait pas de beaucoup de temps de jeu en club, comme lors de l'Euro 2024. Le fait qu'il ait trouvé l'environnement idéal pour s'épanouir ne peut donc être que réjouissant pour Murat Yakin et l'équipe de Suisse.

