Le patron destitué du foot brésilien ouvre la voie à sa succession

L'ex-président de la Confédération brésilienne (CBF) Ednaldo Rodrigues a renoncé au recours contre la décision judiciaire qui l'a destitué. Ceci ouvre la voie à sa succession.

Dans ce document que s'est procuré l'AFP, dans lequel Rodrigues demande le retrait du recours qu'il avait présenté devant la Cour suprême dans le but de retrouver son poste, les avocats du dirigeant affirment qu'il 'ne va pas se présenter (...) aux élections convoquées' le 25 mai pour désigner un successeur.

Il laisse ainsi la voie libre à Samir Xaud, 41 ans, seul candidat à s'être présenté à ce scrutin mais déjà critiqué par de nombreuses personnalités du football brésilien.

Les avocats expliquent dans le document que M. Rodrigues, 71 ans, a décidé de jeter l'éponge 'en prenant en compte le moment difficile vécu par la CBF, en raison de la superposition de contentieux judiciaires qui mettent en péril la stabilité de la gestion sportive'.

L'ordre judiciaire qui a scellé sa destitution a été publié jeudi, quelques jours après la nomination de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti a la tête d'une équipe nationale en pleine déliquescence. Un juge du tribunal de Rio de Janeiro a déclaré 'nul' et non avenu un accord qui l'avait maintenu à son poste, évoquant une 'possible falsification' de signature.

La CBF a publié un communiqué annonçant la candidature de Samir Xaud, avec le soutien de 25 des 27 fédérations régionales, ainsi que 10 clubs des deux premières divisions du championnat brésilien. Aucune autre candidature n'a pu été déposée, les candidats ayant besoin du soutien d'au moins huit fédérations pour se présenter.

/ATS