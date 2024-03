Le petit bijou de Manuel Akanji

Relégué sur le banc dimanche lors du derby contre United, Manuel Akanji a su rebondir de la plus belle des manières : une ouverture du score magnifique pour City face à Copenhague.

Le Zurichois a repris de volée un corner botté par Julian Alvarez à la 5e minute dans un huitième de finale retour qui ne revêtait qu’un caractère amical après le succès 3-1 de Manchester City au Danemark. Les tenants du titre se sont imposés sur le même socre avec, après celle d’Akanji, des réussites d’Alvarez et d’Erling Haaland.

La question désormais est de savoir si Pep Guardiola titularisera Akanji dimanche pour le grand choc à Liverpool. Pour l’instant, le Catalan privilégie une défense avec Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias et Nathan Aké. Mais avec ce superbe but, son deuxième lors de cette campagne européenne après celui inscrit au Wankdorf contre les Young Boys, l’international suisse a peut-être marqué des points.

Le Real a tremblé

Le Real Madrid n’a pas traversé son huitième de finale retour face à RB Leipzig avec la même sérénité que Manchester City. Victorieux 1-0 en Allemagne, les Madrilènes ont dû retrousser leurs manches jusqu’à l’ultime seconde pour ne pas se retrouver dans des prolongations de tous les dangers. Le 1-1 qui a scellé cette rencontre à Bernabeu lèse, en effet, les Allemands.

La formation de Marco Rose n’a cessé d’attaquer, de bousculer un Real qui n’était pas dans un grand soir. Seulement, les Madrilènes demeurent malgré tout capables de dessiner des actions merveilleuses, comme celle du 1-0 de Vinicius Junior après une récupération de Toni Kroos et un raid de Jude Bellingham (65e). Mais les Allemands pouvaient réplique trois minutes plus tard par le défenseur hongrois Willi Orban pour rester dans le match et pour tourmenter encore le Real avec notamment cette frappe de Dani Olmo sur la transversale dans le temps additionnel...

