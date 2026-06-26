Le président de l'Equateur décrète un jour férié

Le président de l'Equateur Daniel Noboa a décrété que vendredi serait un jour férié dans le ...
Le président de l'Equateur décrète un jour férié

Le président de l'Equateur décrète un jour férié

Photo: KEYSTONE/EPA/JOSE JACOME

Le président de l'Equateur Daniel Noboa a décrété que vendredi serait un jour férié dans le pays sud-américain.

Il a pris cette décision après la victoire historique de la Tri jeudi contre l'Allemagne (2-1), qui lui a permis de se qualifier pour les 16es de finale du Mondial 2026.

'Merci aux joueurs et à l'entraîneur qui, malgré les critiques, les insultes et les moments difficiles qu'ils ont traversés, ont réussi à se ressaisir et à offrir cette immense joie à tout le pays', a écrit Daniel Noboa sur le réseau social X, avant d'annoncer: 'Demain, c'est férié !'.

En conséquence, le vendredi 26 juin 2026 est devenu un jour férié dans tout le pays, à la suite du décret présidentiel signé à cet effet. Jeudi, au MetLife Stadium d'East Rutherford dans le New Jersey, l'Équateur a arraché un succès surprise à la Mannschaft, lui évitant l'élimination.

/ATS
 

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