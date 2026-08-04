Le président de la Fédé jordanienne accuse Infantino de « chantage »

Le président de la FIFA Gianni Infantino fait face à de nouveaux griefs. Le président de la ...
Le président de la Fédé jordanienne accuse Infantino de « chantage »

Le président de la Fédé jordanienne accuse Infantino de

Photo: KEYSTONE/AP/Michael Probst

Le président de la FIFA Gianni Infantino fait face à de nouveaux griefs. Le président de la fédération jordanienne l'a notamment accusé de 'chantage' mardi sur X.

Dans un message posté sur X, l'ancien vice-président de la FIFA et candidat malheureux contre M. Infantino en 2016 dresse la liste de plusieurs griefs adressés à la direction de la FIFA.

Le demi-frère du roi de Jordanie cite les problèmes de visa pour les supporters désirant se rendre aux Etats-Unis lors du Mondial, les taxes imposées par le gouvernement américain, ou encore le non-paiement des primes pour les joueurs lors de la Coupe arabe organisée au Qatar en décembre 2025 par la FIFA.

'Il est clair que le véritable problème vient de la direction' de l'instance mondiale, écrit le prince.

'Cette situation s'apparente à du chantage'

'Pendant des mois, la FIFA a refusé de nous aider sur ces questions ou sur d'autres, jusqu'à ce qu'on me dise oralement, pendant la Coupe du monde, que si je soutenais Infantino, cela contribuerait grandement à aider notre fédération'.

'En Jordanie, nous sommes fiers de défendre des valeurs éthiques. Nous ne l'avons pas soutenu auparavant et nous ne le ferons certainement pas maintenant. Mais toute cette situation s'apparente à du chantage, et nous refusons d'y céder', conclut-il dans son post.

La critique virulente du numéro un de la fédération jordanienne s'ajoute à des voix de plus en plus nombreuses à prendre leurs distances avec Gianni Infantino, principal défenseur d'un projet finalement avorté d'ouverture de la Coupe du monde aux investisseurs privés, et candidat à sa réélection en mars.

/ATS
 

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