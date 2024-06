'Je ne peux être que satisfait. Le résultat est là. La manière aussi. Les joueurs ont également témoigné d’une extrême concentration.' Que demander de plus serait tenté d’ajouter Murat Yakin ?

Le sélectionneur a tiré des enseignements précieux à Lucerne malgré la faiblesse de l’opposition. Xherdan Shaqiri l’a rassuré – 'son pied gauche est toujours magique', dit-il – et Dan Ndoye l’a comblé. 'Dan a progressé énormément depuis son transfert à Bologne. Il a désormais le tempo, la vitesse et le volume pour tenir ce poste de piston gauche, dit-il- Je l’ai trouvé aussi très discipliné dans ses tâches défensives.'

Avec Zuber et Ndoye, le troisième gagnant de la soirée se nomme Zeki Amdouni. Buteur pour le 2-0, le Genevois a provoqué la faute qui a amené le penalty du 4-0. 'Zeki est à nouveau en pleine confiance. Il a marqué 5 buts lors de notre opposition contre les juniors de St. Gall. Ce soir, il a joué sur ses qualités, le dribble et l’efficience devant le but.', souligne Murat Yakin. Aux yeux du sélectionneur, le doute n’existe plus. Amdouni sera à la pointe de l’équipe de Suisse si Breel Embolo n’est pas opérationnel. Le Bâlois n’a toujours pas participé à sa première séance collective. 'Nous ne voulons prendre aucun risque avec Breel. Nous devons même le freiner. Mais j’ai bon espoir qu’il puisse revenir pour l’Euro', indique le sélectionneur.

'Seule compte la performance livrée sur le terrain. Ma grande force a toujours été de tout donner, lâche le premier buteur Steven Zuber. Murat Yakin me connait depuis longtemps. Nous n’avons pas besoin d’échanger beaucoup pour nous comprendre.' Cette relation particulière qu’il a nouée au fil des ans avec le sélectionneur est l’une des raisons de sa probable sélection pour l’Euro. Murat Yakin l’a d’ailleurs avalisée à demi-mot devant la presse.

'J’ai réalisé un rêve ce soir, avoue enfin le néophyte Kwadwu Duah. Il y a quelques semaines, j’espérais être à l’Euro, mais je ne pensais pas pouvoir l’approcher de si près. Maintenant, il ne me reste plus qu’à attendre le choix final du sélectionneur.'

/ATS