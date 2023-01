Le sélectionneur Graham Arnold prolonge pour quatre ans

Graham Arnold a annoncé lundi avoir prolongé son contrat à la tête de la sélection australienne pour quatre ans. Il a réalisé l'exploit de mener son équipe en 8es de finale du Mondial au Qatar.

'J'aime l'Australie et j'aime le football australien, et rien ne peut égaler l'excitation, la fierté et le sentiment d'accomplissement que l'équipe et moi-même avons ressenti au Qatar', a affirmé le technicien australien dans un communiqué.

'L'envie de continuer dans ce rôle n'a jamais été aussi grande et je sais que j'ai plus à donner pour la sélection et le football australien', a ajouté Graham, qui espère qualifier son équipe pour la Coupe du monde 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Après une difficile qualification pour le Qatar, les Australiens avaient atteint, pour la deuxième fois de leur histoire, les huitièmes de finale. Ils avaient finalement perdu face aux futurs champions du monde argentins, dans un match à suspense.

Graham Arnold compte 56 sélections avec les Socceroos en tant que joueur. Après une première expérience à la tête de l'équipe en 2006, il en est redevenu le sélectionneur en 2018.

/ATS