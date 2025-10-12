Le sélectionneur serbe démissionne

Le sélectionneur de la Serbie Dragan Stojkovic a démissionné samedi soir. L'ancien milieu ...
Le sélectionneur serbe démissionne

Le sélectionneur serbe démissionne

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC

Le sélectionneur de la Serbie Dragan Stojkovic a démissionné samedi soir.

L'ancien milieu de terrain a pris cette décision après la défaite 1-0 à domicile contre l'Albanie en qualifications pour le Mondial 2026.

'Cette défaite n'aurait pas dû se produire, et j'en accepte la responsabilité. Je suis ici pour faire face aux conséquences', a déclaré Stojkovic en conférence de presse après le match, qui s'est déroulé dans la ville de Leskovac. Le résultat est 'vraiment mauvais, je ne m'y attendais pas', s'est-il lamenté.

'Je ne me rendrai pas en Andorre pour diriger l'équipe' lors du prochain match de la Serbie dans ces qualifications, a ajouté Dragan Stojkovic (60 ans), qui était à la tête de l'équipe serbe depuis 2021. La Serbie est actuellement 3e du groupe K des qualifications en zone Europe, derrière l'Angleterre et l'Albanie.

/ATS
 

Actualités suivantes

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 04:03

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:45

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 21:59

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 11:09

Articles les plus lus

Mbappé forfait pour Islande-France

Mbappé forfait pour Islande-France

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 07:09

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 11:09

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 21:59

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:45

Granit Xhaka: « la Suisse n'est plus celle qu'elle était avant »

Granit Xhaka: « la Suisse n'est plus celle qu'elle était avant »

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 23:59

Mbappé forfait pour Islande-France

Mbappé forfait pour Islande-France

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 07:09

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 11:09

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 21:59

Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Qualification de l'Euro M21: un 0-0 frustrant pour les Suisses

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 20:41

La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait

La Suisse s'impose en Suède et garde un bilan parfait

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 22:53

Granit Xhaka: « la Suisse n'est plus celle qu'elle était avant »

Granit Xhaka: « la Suisse n'est plus celle qu'elle était avant »

Football    Actualisé le 10.10.2025 - 23:59

Mbappé forfait pour Islande-France

Mbappé forfait pour Islande-France

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 07:09