Le tenant du titre face au recordman de victoires

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a accouché d'un choc entre le tenant du titre et le recordman des victoires.

Sacré en 2023, le Manchester City de Manuel Akanji affrontera le Real Madrid au stade des quarts de finale.

Les autres affiches des quarts de finale (9/10 et 16/17 avril) mettront aux prises Arsenal et le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, et enfin le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Les demi-finales potentielles (30 avril/1er mai et 7/8 mai) sont également déjà connues: le vainqueur d'Arsenal/Bayern Munich rencontrera le Real Madrid ou Manchester City, alors que le gagnant d'Atlético Madrid-Borussia Dortmund se frottera au PSG ou au Barça.

Kobel contre l'Atlético

Manchester City et le Real Madrid s'affronteront pour la cinquième fois depuis 2016 dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Le bilan est équilibré: le dernier duel s'était soldé par une nette victoire de Manchester City, en demi-finale il y a un an, grâce à une victoire 4-0 à domicile. Le deuxième Suisse encore présent dans la compétition est Gregor Kobel. Le gardien de Dortmund défie l'Atlético Madrid, qui a éliminé l'Inter Milan de Yann Sommer, l'un des favoris, en huitièmes de finale.

Le Bayern Munich, 'seulement' 2e en Bundesliga, affronte pour sa part le leader de la Premier League Arsenal qui figure parmi les huit derniers rescapés de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2010. Durant cette période de disette, les Londoniens ont échoué trois fois en huitièmes de finale face au Bayern.

Souvenir de remontada

Le dernier quart de finale se place aussi sous le signe des retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. En 2017, les Catalans avaient renversé les Parisiens 6-1 au retour, après avoir perdu 4-0 à l'aller. Depuis, le PSG a déjà pris sa revanche en remportant leur huitième de finale en 2021.

/ATS