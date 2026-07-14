Leandro Trossard quitte Arsenal pour Besiktas

L'ailier international belge Leandro Trossard, champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue ...
Leandro Trossard quitte Arsenal pour Besiktas

Leandro Trossard quitte Arsenal pour Besiktas

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRISTOPHER TORRES

L'ailier international belge Leandro Trossard, champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des champions avec Arsenal la saison passée, quitte les Gunners pour rejoindre le club turc de Besiktas.

Après trois saisons et demie sous les couleurs d'Arsenal (36 buts et 34 passes décisives en 174 matches), Trossard (31 ans) a été 'autorisé à se rendre à Istanbul pour passer une visite médicale et effectuer les démarches administratives pour son transfert', a écrit le club du nord de Londres dans un communiqué.

Tandis que les Gunners annoncent avoir trouvé un 'accord sur le montant du transfert' avec Besiktas, le club stambouliote a partagé sur X un cliché du joueur vêtu de son nouveau maillot noir et blanc au côté du président du club Serdal Adali. Trossard a atteint avec la Belgique les quarts de finale du Mondial, où il a inscrit deux buts.

/ATS
 

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