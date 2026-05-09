Leipzig valide sa place en Ligue des champions

Le RB Leipzig a validé sa participation à la prochaine Ligue des champions samedi en s'imposant ...
Leipzig valide sa place en Ligue des champions

Leipzig valide sa place en Ligue des champions

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Le RB Leipzig a validé sa participation à la prochaine Ligue des champions samedi en s'imposant 2-1 à domicile contre St. Pauli. Stuttgart, Hoffenheim et Leverkusen se disputeront le dernier ticket.

Avec 65 points, le club de l'est de l'Allemagne reste à distance du Borussia Dortmund (2e, 70) et de l'intouchable Bayern Munich (1er, 83), assuré du titre depuis trois semaines. Leipzig est assuré de finir à la 3e place en fin de saison et acte son retour en Ligue des champions à partir de la fin de l'été.

Vainqueurs à domicile du Bayer Leverkusen (3-1) et du Werder Brême (1-0), Stuttgart et Hoffenheim ont toujours à égalité avec 61 points, la 4e place revenant au club souabe qui dispose d'une meilleure différence de buts (+22 contre +17).

Cette 4e place sera le principal enjeu de la dernière journée de Bundesliga dans une semaine (samedi, 15h30), avec les déplacements de Stuttgart à Francfort, et de Hoffenheim à Mönchengladbach.

Avec 58 points (+21), Leverkusen conserve un infime espoir de qualification pour la compétition reine du foot européen et devra s'imposer à domicile contre Hambourg et compte sur des revers de Stuttgart et Hoffenheim pour coiffer sur le finish les deux équipes. Sinon, le 'Werkself' devra se contenter de la Ligue Europa.

/ATS
 

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