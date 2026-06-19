Leonardo Bertone signe à Lucerne

Le FC Thoune perd encore un joueur qui a compté dans la conquête du titre. Leonardo Bertone quitte, en effet, l'Oberland pour rejoindre le FC Lucerne.

Ce départ, acté d'un 'commun accord' selon le club, laissera bien des regrets au sein du FC Thoune dans la mesure où le demi fut l'un des rouages essentiels de Mauro Lustrinelli. Agé de 32 ans, Leonardo Bertone évoluait à Thoune depuis l'été 2022 après un premier passage de six mois en 2020. En 148 matches officiels avec le FC Thoune, il aura marqué 29 buts et réussi 15 assists.

Son contrat avec le FC Lucerne court jusqu'au 30 juin 2028 avec une troisième année en option. Formé aux Young Boys, Leonardo Bertone a également porté les couleurs du FC Cincinnati et du SK Beveren.

/ATS