Les 3 points, seule issue envisageable à Malte pour les Suissesses

L'équipe de Suisse dispute samedi (19h00) son deuxième match dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. A Malte, l'équipe de Rafel Navarro vise une deuxième victoire.

'Il est important pour nous de remporter les six matches': le nouveau sélectionneur a donné le ton avant le coup d'envoi de la campagne de qualification pour la phase finale au Brésil. Ses joueuses ont réussi leur premier examen de passage, du moins en terme de résultat.

Après une victoire facile 2-0 contre l'Irlande du Nord à Lausanne, les Suissesses doivent en découdre avec Malte, 88e du classement mondial et qui s'est incliné 3-0 mardi en Turquie. On peut donc supposer qu'il n'y aura pas plus de résistance à Ta'Qali samedi que contre l'Irlande du Nord à la Tuilière.

Mais même si Rafel Navarro affirme que le résultat est prioritaire, l'objectif est aussi (surtout?) de mieux mettre en place les automatismes et d'appliquer plus naturellement la nouvelle philosophie axée sur l'offensive et la possession du ballon. L'efficacité doit aussi être au rendez-vous cette fois-ci.

La Suisse a rencontré deux fois Malte en match officiel, pour deux victoires éclatantes. Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2015, les Suissesses se sont imposées 11-0 devant leur public et 5-0 à l'extérieur. A l'issue de cette campagne, elles se sont qualifiées pour la première fois pour un grand tournoi. L'histoire se répétera-t-elle?

/ATS