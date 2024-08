Les Espagnols champions olympiques

L'Espagne a été sacrée championne olympique. Ceci en battant la France (5-3) après prolongation en finale du tournoi de football vendredi au Parc des Princes.

Portée par ses deux champions d'Europe, Fermin Lopez et Alex Baena, l'Espagne ajoute donc un titre à son armoire de trophées.

Les 'fous' comme les surnomme affectueusement Thierry Henry leur sélectionneur, ont pourtant été à deux doigts d'un miracle.

Malmenés par l'Espagne pendant une heure, menés 3-1 jusqu'à la 79e minute, les Bleus ont arraché l'égalisation à la 93e grâce à un pénalty transformé par Jean-Philippe Mateta (3-3).

L'enthousiasme du Parc des Princes a pourtant été douché définitivement par Sergio Camello, rentré à la place du capitaine Abel Ruiz, et auteur d'un premier but donnant l'avantage à l'Espagne à la 100e minute (4-3). Camello a ensuite doublé la mise et corsé l'addition en contre à la 120e (5-3).

Sous les yeux de leurs glorieux aînés, champions olympiques à Los Angeles de 84, invités par la Fédération française, les Bleus repartent avec une médaille d'argent, la première depuis 40 ans pour le football français aux Jeux.

