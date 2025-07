Les Pays-Bas battent le Pays de Galles

Sans forcer outre mesure leur talent, les Pays-Bas ont réussi leur entrée dans l’Euro 2025. A Lucerne, ils se sont imposés 3-0 devant un faible Pays de Galles.

Vivianne Miedema a ouvert le score juste avant la pause pour rendre la tâche beaucoup plus facile à ses coéquipières. Un but au caractère historique dans la mesure où il s’agissait de son centième en 126 sélections. Victoria Pejova (48e) et Esmee Brugts (57e) assuraient ensuite le succès des Néerlansaises qui devront élever toutefois le curseur lors de leurs deux prochaines rencontres contre l’Angleterre et la France. On le sait, ce groupe D laissera un ténor sur le carreau.

/ATS