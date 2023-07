Les Suisses tombent en prolongations devant l'Espagne

Le rêve olympique est passé pour l'équipe de Suisse M21. Eliminée en quart de finale de l'Euro par l'Espagne, elle ne verra pas Paris l'an prochain.

Battue 2-1 en prolongations par la Roja à Bucarest, la Suisse peut nourrir bien des regrets. Les deux buts concédés dans ce quart de finale le furent sur deux pertes de balle presque impardonnables à ce niveau, la première par Simon Sohn sur le 1-0 de la 68e minute et la seconde par Gabriel Bares sur le 2-1 à la 103e. Si Sergio Gomez armait une frappe parfaite pour l'ouverture du score, Miranda devait bénéficier d'un coup de pouce du destin pour sceller le score. Son tir a, en effet, été dévié par Lewin Blum pour prendre l'admirable Amir Saipi à contre-pied. Comme si les Suisses devaient boire le calice jusqu'à la lie.

A l'heure de l'analyse, il convient de ne pas oublier que la Suisse a arraché presque par miracle les prolongations. Incapables de se procurer une seule véritable occasion franche durant 90 minutes, les Suisses revenaient dans le match à la 91e grâce, bien sûr, à Zeki Amdouni. Servi magnifiquement par Julian Von Moos, le nouveau bombardier de la nation ne ratait pas l'aubaine pour inscrire son 27e but en 2023. Un but finalement inutile mais un but qui devrait décupler encore l'intérêt des recruteurs du monde entier. A 22 ans, le Genevois semble désormais n'avoir plus que le ciel comme limite. Sa faculté de toujours faire le bon geste dans la surface adverse est unique.

Victorieux de la Norvège avant de s'incliner face à l'Italie, la France et enfin l'Espagne, les Suisses ne peuvent pas tirer un bilan positif de ce tour final. La qualification miraculeuse pour les quarts de finale n'effacera pas l'impression mitigée laissée depuis neuf jours. Avec le formidable Zeki Amdouni, la Suisse possédait dans ses rangs un joueur capable, comme Xherdan Shaqiri il y a douze ans lors de l'Euro au Danemark, de forcer la décision à tout instant. Malheureusement, Patrick Rahmen n'est pas parvenu à trouver l'assise défensive qui avait été celle de l'équipe de 2011. La Suisse a, ainsi, dû toujours courir derrière le score lors de ses quatre rencontres. A force, cela use...

/ATS