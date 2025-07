Les Suissesses peuvent rêver des quarts

La Suisse peut toujours rêver d'une qualification en quarts de finale de 'son' Euro! La sélection de Pia Sundhage a battu l'Islande 2-0 dimanche à Berne au terme d'une deuxième période euphorique.

Géraldine Reuteler (76e) et Alayah Pilgrim (90e) ont marqué les deux buts helvétiques pour offrir au public du Wankdorf (29'658 spectateurs) une fin de soirée mémorable. Longtemps inoffensive, frustrée par l'annulation d'un but de Svenja Fölmli en première mi-temps, l'équipe de Suisse a finalement fait la différence en fin de match.

Cette deuxième rencontre de la phase de groupes aurait pu épouser un tout autre scénario si la barre transversale de Livia Peng n'avait pas repoussé la frappe d'Ingibjorg Sigurdardottir après seulement 44 secondes de jeu. Sous une pluie fine mais ininterrompue, les Suissesses ont retenu cet avertissement pour n'offrir aucune autre véritable chance aux Islandaises en première mi-temps. Problème, elles-mêmes ont également eu de la peine à se montrer dangereuses, se cassant les dents sur un bloc islandais bien organisé.

But justement annulé

Les joueuses de Pia Sundhage ont donc profité d'un coup de pied arrêté pour tromper la vigilance de la gardienne insulaire Cecilia Runarsdottir. La tête de Svenja Fölmli, titularisée avec Sydney Schertenleib en attaque, a fait trembler les filets et rugir un Wankdorf qui n'avait encore jamais accueilli l'équipe de Suisse féminine. Une joie de courte durée, car l'arbitre espagnole Marta Huerta de Aza a annulé le but quelques instants plus tard après l'appel de la VAR, à qui une obstruction fautive de Fölmli n'avait pas échappé.

Plus entreprenantes, le ballon majoritairement dans leurs pieds, mais moins menaçantes qu'elles ne l'avaient été sur les côtés face à la Norvège, les Suissesses ont attendu la fin du premier acte pour prendre leur chance de loin. Si la frappe de Schertenleib, après un joli slalom, a assez largement fui le cadre (45e), celle d'Iman Beney a manqué la lucarne d'un cheveu (45e+4)

Très remuante ballon au pied, la jeune Valaisanne a également montré sa capacité à jouer de la tête en forçant Runarsdottir à sortir une belle parade peu avant l'heure de jeu (59e). De l'autre côté, les Islandaises, pragmatiques, se sont bornées à envoyer des longues touches dans la surface helvétique. Mais Livia Peng et ses arrières ne sont pas tombées dans le piège des joueuses de Thorsteinn Halldorsson.

Deux passes suffisent

Et alors qu'elles venaient de faire le dos rond pendant quelques minutes, alors qu'elles n'avaient pas encore su transpercer l'axe islandais, les Suissesses ont finalement fait sauter le verrou en deux passes. A la récupération: l'incontournable Lia Wälti. A la passe décisive: la prometteuse Sydney Schertenleib. Et à la conclusion: l'inévitable Géraldine Reuteler, qui n'a, cette fois, pas laissé passer sa chance après ses occasions manquées contre la Norvège (76e).

Sur leur nuage, les Suissesses ont même ajouté un deuxième but, grâce à l'entrante Alayah Pilgrim à la 90e minute. Un deuxième but qui pourrait avoir une grande importance en cas de match nul jeudi contre la Finlande, battue dimanche par la Norvège à Sion (2-1). Mais la Suisse, qui reste maîtresse de son destin, doit viser la victoire à Genève pour s'ouvrir les portes des quarts de finale. La poursuite du rêve continue.

