Les Suissesses se frottent au Canada en amical

L'équipe de Suisse dames disputera vendredi soir à Lucerne son premier match depuis son élimination ...
Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

L'équipe de Suisse dames disputera vendredi soir à Lucerne son premier match depuis son élimination en quart de finale de l'Euro joué à domicile de cet été.

Les joueuses de Pia Sundhage affrontent le Canada, champion olympique en 2021, en match amical.

Les Suissesses ont déjà rencontré le Canada à cinq reprises, mais elles n'ont jamais réussi à l'emporter: elles ont subi quatre défaites face aux joueuses à la feuille d'érable, décrochant également un match nul.

Malgré ces statistiques, et bien que l'entraînement final ait dû se terminer prématurément en raison des conditions météorologiques, la sélectionneuse Pia Sundhage est optimiste. Selon la Suédoise, une victoire est tout à fait possible. Le coup d'envoi du match sera donné à 19h30. Plus de 9000 billets ont déjà été vendus.

/ATS
 

