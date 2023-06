Les joueurs de Murat Yakin se sont retrouvés au Tessin

L'équipe de Suisse se prépare actuellement au Tessin en vue des deux prochains rendez-vous en qualification de l'Euro. Deux piliers de l'équipe sont encore absents.

Manuel Akanji (Manchester City) et Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) sont encore engagés avec leur club ce samedi. Il est prévu que Shaqiri rejoigne l'équipe lundi et Akanji le lendemain.

Le reste de l'équipe s'est retrouvé samedi à Locarno. Quinze joueurs ont laissé leur voiture à la maison et ont voyagé en train jusqu'à Bellinzone où un car les a menés jusqu'à l'hôtel de la sélection. En soirée, le premier entraînement avait lieu au centre sportif de Tenero. Ensuite, les joueurs ont pris le rôle de l'entraîneur pour le plus grand bonheur d'une cinquantaine de juniors garçons et filles de la région.

Le premier match de la sélection helvétique aura lieu vendredi (20h45) sur le terrain d'Andorre. Trois jours plus tard, l'équipe dirigée par Murat Yakin recevra la Roumanie à Lucerne (20h45). Comme les Suisses, les Roumains ont commencé leur campagne de l'Euro 2024 en Allemagne par deux succès.

/ATS