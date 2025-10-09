Les premiers billets pour le Mondial distribués en Europe

Huit équipes dont la France pourraient décrocher leur billet pour le Mondial 2026 lors de la fenêtre internationale qui s'ouvre jeudi.

Les projecteurs seront aussi braqués sur les deux matches d'Israël, qui s'annoncent sous haute tension en Italie et en Norvège, deux pays en pointe de la mobilisation contre la guerre à Gaza.

La Croatie, la France, la Slovaquie, l'Angleterre, la Norvège, le Portugal, l'Espagne et la Suisse, bien lancés, touchent déjà du doigt leur objectif de qualification. Seule la 1re place assure un ticket direct pour le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les deuxièmes de chaque groupe devront en passer par des barrages.

C'est en revanche pour des raisons extra-sportives que les regards se porteront sur les deux matches d'Israël. Après la Norvège, où la présidente de la Fédération Lisa Klaveness plaide pour une exclusion de l'Etat hébreu des compétitions, les Israéliens se rendront en Italie mardi au moment où la mobilisation en faveur des Palestiniens prend de plus en plus d'ampleur et où ont été lancés des appels à l'annulation de la rencontre.

'Nous savons que nous devons jouer ce match, sinon nous perdrions 3-0 (sur tapis vert). Mais je vais le redire: c'est très triste de voir ce qui arrive à ces gens innocents, à ces enfants, cela brise le coeur de voir tout cela', a déclaré le sélectionneur Gennaro Gattuso mardi à la presse.

L'Italie, absente des deux dernières éditions de la Coupe du monde (2018 et 2022), occupe la 2e place du groupe I avec 9 points, à égalité avec Israël et à 6 longueurs de la Norvège, portée par les prouesses d'Erling Haaland. L'équipe de Stale Solbakken pourrait retrouver la scène mondiale pour la première fois depuis 1998.

Serbie-Albanie est l'autre affiche sulfureuse de cette fenêtre internationale. Initialement prévu à Belgrade le 11 octobre, ce match a été délocalisé à Leskovac, dans le sud du pays, pour des raisons de sécurité à la demande de l'UEFA.

En 2014, en match de qualification à l'Euro 2016, un drone portant un drapeau faisant la promotion d'une 'Grande Albanie' avait survolé le terrain, déclenchant la colère des supporters serbes qui avaient envahi le terrain, entraînant l'interruption définitive du match. L'Albanie avait été déclarée vainqueur sur tapis vert (3-0).

Premiers qualifiés, Allemagne en danger

Un mois après avoir battu l'Ukraine (2-0) et l'Islande (2-1), la France aborde elle ses deux prochains rendez-vous en sachant que deux victoires - contre l'Azerbaïdjan puis l'Islande - lui permettraient de se qualifier pour la Coupe du Monde.

La Slovaquie, en tête du Groupe A après sa victoire précoce en Allemagne, le Portugal leader du groupe F, la Suisse, qui cherchera à poursuivre sa série victorieuse contre la Suède et la Slovénie, et l'Espagne, 1re de son groupe, sont également en ballottage favorable.

Le groupe C, le plus disputé, devrait également se décanter au fil des rencontres d'octobre: le Danemark, leader, se frottera au Belarus, lanterne rouge, avant de recevoir la Grèce, troisième.

En revanche, l'Allemagne, désormais 12e au classement mondial de la FIFA, doit relever la tête après des performances décevantes. Défaits 2-0 par la Slovaquie et malmenés par l'Irlande du Nord, les quadruples champions du monde affronteront le Luxembourg le 10 octobre, puis l'Irlande du Nord à Belfast trois jours plus tard.

Pour rebondir, le sélectionneur Julian Nagelsmann a effectué six changements dans son groupe de 24 joueurs, rappelant le défenseur central Nico Schlotterbeck et écartant l'attaquant Niclas Füllkrug.

/ATS