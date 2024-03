Les supporters du PSG interdits de déplacement à Marseille

Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin a interdit les déplacements des supporters du Paris Saint-Germain à Marseille pour le 'Classique' de Ligue 1 dimanche.

Il a pris la même décision pour les supporters de Nantes, qui rencontre Nice le même jour.

Le ministère de l'Intérieur justifie ces deux décisions par un 'risque réel et sérieux d'affrontement entre supporters' des différents clubs à l'occasion de ces rencontres, selon deux arrêtés publiés dans le Journal officiel mercredi.

Les déplacements des supporters du PSG et de Nantes 'sont fréquemment sources de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe', estime le ministre. Darmanin souligne également un 'fort antagonisme' et une 'rivalité particulière' entre supporters parisiens et marseillais.

Le CUP s'insurge

'Depuis le 24 octobre 2009, notre liberté d'aller et venir est bafouée et notre pays est incapable d'organiser un déplacement de supporters pour le classico du championnat', a regretté dans un communiqué le Collectif Ultra Paris (CUP), principal groupe de supporters parisiens, ajoutant 'sans supporters, le football n'est rien'.

Dans les deux cas, 'seule une interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter' du Paris Saint-Germain ou du FC Nantes, 'ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens', peut-on lire dans les arrêtés ministériels.

