Les tenantes du titre étatsuniennes éliminées

Pour la première fois en 9 éditions de la Coupe du monde dames, l'équipe des USA repart sans médaille. Les doubles tenantes du titre ont été battues en 8es de finale par la Suède aux tirs aux but.

Après 120 minutes peu attrayantes, le score était toujours de 0 à 0. Mais la fin du match a été dramatique. Les États-Unis auraient pu forcer la décision à quatre reprises durant une séance à rebondissements, mais leurs pieds ont tremblé au plus mauvais moment.

C'est alors que l'attaquante d'Arsenal Lina Hurtig s'est présentée face à la cage. Sur son envoi, la gardienne américaine Alyssa Naeher semblait avoir pu repousser le ballon in extremis. Mais la technologie de la ligne de but a fini par révéler, après d'interminables secondes, que le ballon avait franchi la ligne de but d'à peine plus d'un millimètre.

Les Suédoises ont ainsi pu exulter et les Américaines vont rentrer chez elles plus tôt que jamais dans la compétition. Lors des huit éditions précédentes, les États-Unis avaient remporté quatre médailles d'or, une d'argent et trois de bronze, en faisant la nation la plus titrée du Mondial.

Le fait que ce duel entre les doubles tenantes du titre et les médaillées d'argent olympiques (respectivement classées numéros 1 et 3 du classement mondial) ait eu lieu dès les huitièmes de finale est dû à la faiblesse du premier tour des Américaines. Celles-ci n'avaient en effet terminé qu'en deuxième position de leur groupe. Contre la Suède, elles ont montré une nette amélioration, affichant une nette supériorité sur le terrain, mais n'ont jamais réussi à déjouer la puissante gardienne suédoise, Zecira Musovic.

Les nerfs ont ensuite lâché lors des tirs au but, notamment ceux de la star Megan Rapinoe, âgée de 38 ans, qui quitte la grande scène avec une défaite amère après être entrée en jeu durant les prolongations.

Pour la Suède, la tâche ne sera pas plus facile. En quart de finale, les Scandinaves affronteront le Japon, finaliste de l'édition 2015, qui a été si convaincant jusqu'à présent.

/ATS